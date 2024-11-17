فيديو | "هل هذا حقيقي؟".. مورينيو يفاجئ طفل فنربخشة "سعيد الحظ" بليلة تاريخية

ماذا فعل المدرب البرتغالي؟

عاش أحد الأطفال من مشجعي نادي فنربخشة التركي تجربة استثنائية، بعدما سمح له المدرب جوزيه مورينيو بحضور مباراة الفريق الودية أمام زينيت من مقاعد البدلاء.

وحقق فنربخشة الفوز على زينيت بنتيجة (2-1) يوم الجمعة الماضي، عن طريق سينك توسون وليفت مرجان في الدقيقتين 20 و63، بينما أحرز لزينيت ألكسندر إيروكين هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 35.

ونشر النادي التركي مقطع فيديو يظهر انفعالات الطفل "إيف" البالغ من العمر 13 عامًا، والذي أراد التقاط صورة مع المدرب البرتغالي قبل انطلاق المباراة، لكن مورينيو قرر أن يجلسه على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

تطورت الأمور، واصطحب ميرت هاكان يانداش قائد فنربخشة الطفل "سعيد الحظ" إلى غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة.

لم يستطع "إيف" الذي رأى لاعبي فنربخشة في غرفة الملابس إخفاء دهشته، وقال: "هل هذا حقيقي؟ يداي ورجلاي ترتجفان الآن. دوشان تاديتش على بعد 5 أمتار مني، ولا أستطيع الرد. أشعر وكأنني أحلم الآن".