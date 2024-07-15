فيديو | "إنه يرتجف".. نجم إسبانيا يستفز هالاند بأغنية ساخرة!

ماذا قال كوكوريلا؟

احتفل نجوم منتخب إسبانيا بالتتويج ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية على ملعب برلين الأولمبي في ألمانيا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم لاروخا مارك كوكوريلا وهو يحتفل فوق منضدة داخل فندق المنتخب بكمات ساخرة.

وقال لاعب تشيلسي، حسب الفيديو المتداول: "كوكوريلا يأكل الباييا (طبق إسباني)، كوكوريلا يشرب إستريا (جعة)، هالاند (نجم مانشستر سيتي) يرتجف لأن كوكوريلا قادم (إلى الدوري الإنجليزي)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم كوكوريلا مستوى مميزًا طوال مشوار إسبانيا في اليورو، وكان محور الجدل في موقعة ربع النهائي حين اصطدمت الكرة بيده داخل المنطقة في الوقت الإضافي، لكن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء، قبل أن يفوز الإسبان في الوقت القاتل.

وواجه كوكوريلا صافرات استهجان من الجماهير الألمانية عقب ذلك في مواجهتي نصف النهائي أمام فرنسا والنهائي أمام إنجلترا.