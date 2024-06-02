فيديو | على أوروبا أن تحذر.. هاري كين يبدد مخاوف ساوثجيت قبل اليورو!

تطور مهم في معسكر إنجلترا

تبددت مخاوف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، بشأن إصابة الهداف هاري كين، قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الشهر الجاري في ألمانيا.

وكان كين قد غاب عن ختام الموسم مع بايرن ميونخ بسبب مشكلة في الظهر، ليكتفي بالخضوع للعلاج منذ ذلك الوقت.

ونشر حساب الأسود الثلاثة على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر تدريبات المنتخب اليوم الأحد، ويتواجد النجم هاري كين على رأس اللاعبين، وهو في كامل جاهزيته.

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وسجل كين 44 هدفًا لبايرن ميونخ خلال موسمه الأول في أليانز أرينا، بعد مسيرة طويلة مع توتنهام، وحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي، لكنه أنهى الموسم خالي الوفاض، دون أي ألقاب.

ويطمح كين لإنهاء اللعنة الملازمة له طوال مسيرته، والتي حرمته من التتويج بأي لقب سواء مع المنتخب أو الأندية التي مثلها.

وقد يشارك كين في مباراة إنجلترا الودية أمام البوسنة والهرسك يوم الإثنين المقبل، أو في مواجهة أيسلندا يوم الجمعة.