فيديو | هاري كين يفشل في تحدي رونالدينيو.. ويكتفي بتقليد احتفاله!

ماذا فعل ثنائي البايرن؟

فشل الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، في اختبار خاص من النجم البرازيلي رونالدينيو، والذي تحداه بأن يسجل هدفًا مشابهًا للركلة الحرة التي سجلها في شباك أوليفر كان خلال مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في 2006.

ونشر موقع بايرن ميونخ الرسمي مقطع فيديو لرونالدينيو وهو يتحدى هاري كين من أجل تنفيذ ركلة حرة مشابهة.

وأخفق قائد إنجلترا في تقليد ركلة رونالدينيو، إذ جاءت تصويبته خارج المرمى، لكنه رغم ذلك نجح في تقليد احتفال رونالدينيو الشهير بالهدف.

وحسب المقطع، ضحك توماس مولر بسبب احتفال كين، واعتبر النجم الإنجليزي متقدمًا (1-0) بفضل الاحتفال، وذلك رغم عدم التسجيل.

وانخرط الثنائي في منافسة مسلية تتمثل في تنفيذ العديد من التحديات على غرار رونالدينيو، منها لعب كرة القدم الأمريكية وتنفيذ رميات سلة، وانتهى التحدي بالتعادل 8-8.