فيديو | نهاية أخلاقية .. لفتة رائعة من لاعبي عمان مع مصعب الجوير بعد وداع المنتخب السعودي لخليجي 26

ماذا حدث؟

ودّع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، بعد خسارة موقعة نصف النهائي أمام منتخب عمان بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء على استاد جابر المبارك بالكويت.

وجاءت ثنائية المنتخب العماني عن طريق أرشد العلوي وعلي البوسعيدي في الدقيقتين 74 و85، بينما أحرز محمد كنو هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 87.

وعقب صافرة نهاية المباراة، انهار مصعب الجوير لاعب المنتخب السعودي في البكاء داخل أرضية الملعب، ما دفع لاعبي عمان إلى مواساته، في تصرف أخلاقي نال إعجاب كثيرين.

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وشارك الجوير في جميع مباريات المنتخب السعودي بالبطولة، حيث سجل هدفين وصنع آخرفي دور المجموعات.

وينتظر منتخب عمان الفائز من موقعة نصف النهائي الآخرى، والتي تجمع الكويت أصحاب الأرض مع البحرين.