فيديو | "هذا هو الميم".. سلوت يفجر قنبلة في وجه كاراجر!

"هل استمع أحد إليه من قبل؟"

واصل ليفربول بدايته المثالية تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، حيث حقق فوزًا مريحًا (2-0) على حساب برينتفورد بملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الانتصار خارج الديار في الجولة الأولى أمام إيبسويتش تاون بالنتيجة ذاتها.

وعقب المباراة، كان سلوت بطل واقعة طريفة مع نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر على شبكة "سكاي سبورتس".

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وبينما كان سلوت في طريقه إلى الاستوديو التحليلي المتواجد في أرض الملعب، دون أن يراه كاراجر، بدت المقدمة كيلي كيتس مشتتة بعض الشيء، ليلومها مدافع إنجلترا السابق "أنا أتحدث إليك وأنت لا تنظرين إليّ حتى".

فرد سلوت بشكل مفاجئ "هل استمع إليه أحد من قبل؟"، ما فجّر الضحك في الاستوديو التحليلي، ليرد كاراجر: "هذا هو المقطع، هذا هو الميم، لقد انتهى الأمر!".

ويستعد ليفربول لاختبار صعب حين يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.