فيديو | أول ظهور للطفلة المغربية الساخرة من رونالدو: صحتي جيدة

الطفلة سخرت من الدون عقب بكائه لوداع البرتغال لكأس العالم على يد المغرب

بعد أن أبكت الملايين بعد حملة التنمر التي شُنت عليها للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ظهرت الطفلة المغربية لتطمئن الجماهير عليها، مؤكدة أنها بصحة جيدة.

المنتخب المغربي كان قد أطاح برفاق الدون من كأس العالم قطر 2022 بالفوز بهدف نظيف، في ربع النهائي.

وانتشر فيديو لطفلة مغربية عقب المباراة، تسخر من رونالدو، لكنها تعرضت لحملة شنيعة بعدها من عشاق الدون.

الطفلة ظهر نافية ما تردد عن معاناتها من حالة نفسية سيئة، بسبب حملات التنمر عليها، إذ قالت خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لكم على دعمكم لي، لعلمكم جميعًا السيدة التي تحدثت عني وعن حالتي، ليست أمي، لم أرها من قبل، وإن كانت تكذب الله يسامحها، هي كذبت بشأن عمري وصحتي".

وأضافت: "أنا أكل جيدًا وأشرب جيدًا، وعمري ليس تسع سنوات كما قالت هذه المرأة، شكرًا لحبكم لي".

يذكر أن المنتخب المغربي احتل المركز الرابع في مونديال قطر، بعد الهزيمة أمام كرواتيا بثنائية مقابل هدف وحيد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.