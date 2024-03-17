فيديو | ملعب مواجهة طرابزون وفنربخشة يتحول إلى ساحة قتال.. وباتشواي يركل أحد المشجعين

أحداث مؤسفة بعد الصافرة!

حقق فريق فناربخشة فوزًا صعبًا على مضيفه طرابزون سبور (3-2)، اليوم الأحد ضمن الجولة 30 من الدوري التركي، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر جالطة سراي، بينما تجمد رصيد طرابزون عند 49 نقطة في المركز الثالث.

تقدم فناربخشة بهدفين عن طريق فريد في الدقيقتين 13 و54+4، قبل أن يقلص إينس بارادي النتيجة بهدف لطرابزون في الدقيقة 63، فيما أحرز المصري محمود تريزيجيه هدف التعادل من ضربة جزاء، في الدقيقة 78، إلا أن ميتشي باتشواي سجل الهدف الثالث لفناربخشة في الوقت القاتل (87).

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عقب نهاية المباراة اقتحم عدد من مشجعي طرابزون أرضية الملعب، وحاولوا الاعتداء على لاعبي فناربخشة، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور للاشتباكات، التي تصدرها مشهد نجم تشيلسي السابق (باتشواي)، بينما يعتدي على أحد المشجعين.

ونشر باتشواي عبر حسابه على منصة إكس تغريدة تحتوي على رسوم تعبيرية غاضبة، حظيت بأكثر من مليون مشاهدة وأثارت آلاف التفاعلات.