فيديو: ملخص مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة النصر والقادسية في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين

استضاف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة النصر والقادسية في الدولة الرابعة من الدوري السعودي ، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين نظيفين.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رائد الغامدي في اليمين وأرسل عرضية قابلها عبد الإله العمري برأسية سكنت الشبااك.

سجل النصر الهدف الثاني في الدقيقة 65، وجاء الهدف من عرضية من ركنية أربكت الدفاع ومرت للعمري الذي مررها برأسه من القائم الثاني إلى العمق، فقابل فراس البريكان الكرة برأسية مرت للمرمى.

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هذا الانتصار هو الأول للعالمي في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وبه تقدم للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، وتنتظره مباراة صعبة بعد التوقف الدولي مباشرةً هي ديربي الرياض ضد الهلال.

أما القادسية فتوقف رصيده عند النقطة السادسة، ليتراجع للمركز التاسع برصيد 6 نقاط، وسيواجه الباطن في الجولة القادمة.