جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة
يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.
فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب، وحصل على المركز الثاني 5 مراتٍ طوال تاريخه.
تشكيلة نادي النصر لا تخلو من اللاعبين الجيدين، فهو يمتلك هداف الدوري السعودي الموسم الماضي عبد الرزاق حمد الله، وضم في سوق الانتقالات عبد الفتاح عسيري، لينضم لكتيبة النجوم بجانب أمرابط وغيره.
كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائي، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.
ضم النصر في سوق الانتقالات عددًا من اللاعبين المهمين، فبجانب عسيري انتقل للعالمي أسامة الخلف وعلي لاجمي وعبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز وعبد الله الشنقيطي وكيم جين سو وسلطان العنزي وعلي الحسن.
أما عن الراحلين عن نادي النصر في الميركاتو، فقد غادر جوليانو لباشاك شهير التركي، وانتقل عوض خميس إلى الرائد، ورحل أيضًا زياد البواردي وخالد الدبيش وعبد الرحمن الظفيري وراكان الشملان.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020
سيبدأ النصر مبارياته في الدوري السعودي 2020-21 بمواجهة الفتح، أما موعد ديربي الرياض ضد الهلال فهو 21 نوفمبر 2020.
موعد الكلاسيكو ضد الأهلي 9 ديسمبر 2020، وموعد مباراة النصر والاتحاد هو 23 يناير 2021.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|1
|
النصر - الفتح
|
الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442،
17:00 السعودية، 16:00 مصر
|
ستاد الأمير فيصل بن فهد
|
2
|
التعاون - النصر
|
الخميس 22 أكتوبر 2020،
5 ربيع الأول 1442،
17:05 السعودية، 16:05 مصر
|
مدينة الملك عبد الله الرياضية
|3
|الشباب - النصر
|الأحد 1 نوفمبر 2020،
15 ربيع الأول 1442،
18:50 السعودية، 17:50 مصر
|ستاد الأمير فيصل بن فهد
|4
|النصر - القادسية
|السبت 7 نوفمبر 2020،
21 ربيع الأول 1442،
18:45 السعودية، 17:45 مصر
|ستاد الأمير فيصل بن فهد
|5
|الهلال - النصر
|السبت 21 نوفمبر 2020،
6 ربيع الآخر 1442،
20:15 السعودية، 19:15 مصر
|ستاد الملك فهد الدولي
|6
|أبها - النصر
|الجمعة 27 نوفمبر 2020،
12 ربيع الآخر 1442،
14:35 السعودية، 13:35 مصر
|ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز
|7
|النصر - الاتفاق
|3 - 5 ديسمبر 2020،
18 - 20 ربيع الآخر 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|8
|النصر - الأهلي
|9 - 11 ديسمبر 2020،
24 - 26 ربيع الآخر 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|9
|الباطن - النصر
|18 - 20 ديسمبر 2020،
3 - 5 جمادى الأولى 1442
|ملعب نادي الباطن
|10
|النصر - ضمك
|24 - 26 ديسمبر 2020،
9 - 11 جمادى الأولى 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|11
|الفيصلي - النصر
|31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،
16 - 18 جمادى الأولى 1442
|مدينة المجمعة الرياضية
|12
|النصر - العين
|7 - 9 يناير 2021،
23 - 25 جمادى الأولى 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|13
|الرائد - النصر
|14 - 15 يناير 2021،
1 - 2 جمادى الآخرة 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|14
|النصر - الوحدة
|18 - 19 يناير 2021،
5 - 6 جمادى الآخرة 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|15
|الاتحاد - النصر
|23 - 24 يناير 2021،
10 - 11 جمادى الآخرة 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|العين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الباطن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الرائد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الوحدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ضمك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0