فيديو | مشهد تاريخي.. جماهير ليون "المُحطَّمة" تقتحم الملعب احتفالًا بإنجاز كأس فرنسا!

هل يتكرر سيناريو 2012؟

في مشهد استثنائي، اقتحمت جماهير ليون ملعب جروباما، احتفالا بالتأهل إلى نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على ضيفه فالنسيان (3-0) اليوم الثلاثاء، في موقعة نصف النهائي.

وسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم عزز بالهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط، قبل أن يحرز جيفت أوربان الهدف الثالث في الدقيقة 75، ليحجز ليون تذكرة المباراة النهائية لكأس فرنسا، للمرة الأولى منذ عام 2012.

وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة، ملأت جماهير ليون الملعب بأعداد كبيرة، احتفالًا بالتأهل التاريخي، بينما يعاني الفريق على مستوى الدوري، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينتظر ليون في النهائي، الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان ورين على ملعب حديقة الأمراء غدًا الأربعاء، على أمل إنهاء الفترة الصعبة والتتويج بلقبه السادس، بعد إنجاز 2012.