فيديو | "مجيد بوقرة كان خائفًا من مواجهة مصر أكثر من المغرب"

أكد أمين العبدي مدير المنتخب الجزائري، على أنه يرى بأن المواجهة التي جمعت فريقه بالمنتخب المصري، هي الأفضل في بطولة كأس العرب 2021 حتى الآن.

المنتخب المصري تعادل مع شقيقه الجزائري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، بختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

العبدي قال خلال برنامج "بوكس تو بوكس": "مباراة مصر والجزائر أرى أنها أفضل مباراة في كأس العرب 2021، على المستوى الفني والجماهير والروح الرياضية بين اللاعبين على أرضية الملعب".

وتابع: "احتجاجنا على حكم المباراة وليس على شرعية هدف المنتخب المصري، لأن المستوى كان رائع في المباراة والمستوى التحكيمي كان يجب أن يكون عالمي وعلى مستوى المباراة".

مدير المنتخب الجزائري أردف: "بغداد بونجاح حالته الصحية جيدة، وسيكون حاضرًا في مباراة ربع النهائي أمام المغرب، وبصريح العبارة ومن أعماق قلبي أتمنى أن تكون المباراة النهائية بين الجزائر ومصر".

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واختتم أمين العبدي تصريحاته قائلًا: "المدرب مجيد بوقرة كان خائف من مباراة مصر وليس خائفًا من مواجهة المغرب، مع احترامي للمنتخب المغربي".

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب متصدرًا للمجموعة الرابعة، على حساب نظيره الجزائري بفارق اللعب النظيف.