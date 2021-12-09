بونجاح: الشناوي لم يقصد إصابتي وكنا الأقرب للفوز على مصر

أكد بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر والسد القطري، على أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري والأهلي، لم يتعمد إصابه خلال مواجهة المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء كانوا الأقرب للفوز بالمباراة.

بونجاح غادر مباراة الجزائر ومصر بين شوطي المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث أكد الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري على أنه عانى من فقدان في الذاكرة مؤقتًا، بعد الكرة المشتركة بينه وبين محمد الشناوي.

وقال بغداد خلال تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "أنا بخير والحمد لله على كل شيء، هذه كرة القدم ويوجد بها إصابات، وقد يحدث أي شيء خلال المباراة، وأطمئن الجميع على صحتي".

مهاجم الجزائر تابع: "أجريت أشعة مع الأطباء، وكل شيء بخير، وأنا الآن سليم 100%، وبدأنا التجهيز للمباراة المقبلة أمام المنتخب المغربي".

بغداد بونجاح واصل: "الإصابة التي تعرضت لها كانت صعبة، ولكني الآن أدرك كل شيء بشكل جيد، ومواجهة مصر كانت صعبة صعبة لأنه منافس قوي، ولكننا لعبنا بشكل جيد خاصة في الشوط الأول، وكنا قادرين على تسجيل هدفين".

واستطرد قائلًا: "جلست مع طبيب المنتخب الجزائري، ولدي بعض الفحوصات سأخضع لها وكل شيء سيكون على ما يرام".

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لاعب السد القطري أضاف: "لعبت بشكل جيد جدًا في الشوط الأول أمام منتخب مصر، والضغط على المدافعين جعلهم لم يكونوا قادرين على إخراج الكرة، والجماهير كانت رائعة وشجعونا طوال المباراة".

واختتم بونجاح تصريحاته متحدثًا عن إصابته، حيث قال: "خروج محمد الشناوي لم يكن متعمدًا، لأنه كان يدافع عن مرماه، وأنا كنت أركز على الكرة ولم أراه، وحدث التصادم بيني وبينه، وهذا الأمر طبيعي في كرة القدم، وأنا جاهز وبكل قوة لدي".