بث مباشر: شاهد مباراة أبها ضد النصر في الدوري السعودي 2020
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أبها × النصر
🔗 — بث مباشر لمباراة #ابها_النصر (الجولة الـ24) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/uidqnbcV0M— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020
يخوض أبها حتى الآن موسم جيد في الدوري السعودي ، فالفريق يحتل حتى الآن المركز الثامن برصيد 33 نقطة، وقد فاز في مباراته الأخيرة على الاتحاد الذي يعيش موسم سيئ للغاية، وهو ما يعطي مؤشر إلى أن المباراة ضد العالمي ستكون صعبة لكن شيقة ومثيرة للجماهير.
جدول مباريات النصر في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة
تشكيل أبها:
سيبدأ المدرب بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-2-3-1
عبد العالي محمدي
خالد الخثلان - أمين عطوشي - نادر الشراري - كرم برناوي
كريم عواضي - المهدي تهرات
حسن القيد - سعد بقير - عمار النجار
فراس شواط
📋| القائمة الأساسية والإحتياطية لنادي #ابها في مباراة #أبها_النصر ضمن منافسات الجولة 24 من— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 10, 2020
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#احفظ_شعارك pic.twitter.com/juodEgFp0z
البدلاء: منصور جوهر - ساري عمرو - عمر المزيعل - سليم بوخنشوش - أحمد النجعي - أحمد الحبيب - عبد الله القحطاني - عبد الله قيسي - صالح آل عباس.
تشكيل النصر:
سيبدأ المدرب بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-1-4-1
براد جونز
عوض خميس - مايكون عبد الإله العمري - سلطان الغنام
عبد الملك الخيبري
أحمد موسى - جوليانو - بيتروس - نور الدين أمرابط
عبد الرزاق حمد الله
📄 تشكيلة #العالمي الرسمية في مباراة #النصر_ابها مساء اليوم في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2020
بالتوفيق يا #عالمي 💛#معاك_يانصر pic.twitter.com/1YPSarpedv
البدلاء: زيد البواردي - عمر هوساوي - عبد الرحمن العبيد - عبد الرحمن الدوسري - عبد العزيز الدوسري - عبد العزيز الجبرين - يحيى الشهري - خالد الغنام - عبد الفتاح آدم.