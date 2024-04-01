فيديو | "هذه آخر مرة تنعتني بالأحمق أو المعتوه".. نجم برشلونة ينفجر في وجه مشجع!

"أوقف سيارته ونزل إلى مهاجمه"

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب برشلونة إينيغو مارتينيز، وهو يوجه تهديدًا لأحد الجماهير.

وحسب مقطع الفيديو، فإن مارتينيز كان غاضبًا للغاية من أحد الجماهير، وأوقف سيارته ونزل مهددًا المشجع: "هذه آخر مرة تنعتني فيها بالأحمق أو المعتوه.. آخر مرة تشتمني فيها، أنت وصديقك".

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وشارك مارتينيز أساسيًا في فوز برشلونة على لاس بالماس (1-0) أول أمس السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 67 نقطة، بينما يعاني للاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني على التوالي، إذ يتأخر بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي 8 جولات على نهاية المسابقة.

وارتبط اسم مارتينيز بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل، علمًا بأنه يدخل ضمن حسابات دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.