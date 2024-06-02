فيديو | لا يتوقف عن السخرية منه .. جوزيه مورينيو يتهكم على آرسين فينجر وتعديلاته في كرة القدم!

شاهد كيف سخر مورينيو من فينجر

لم يفوّت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما أي فرصة، إلا ويسخر فيها من آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق.

ومن المعروف أن العلاقة بين مورينيو وفينجر متوترة، منذ أن كان البرتغالي مدربًا لتشيلسي والفرنسي لآرسنال، حيث تبادل الثنائي التصريحات القوية فيما بينهما، كما أنهما لم يصافحا بعضهما البعض بعد المباريات التي تجمعهما.

وخلال تواجده عبر شبكة "TNT Sports" لتحليل نهائي دوري أبطال أوروبا، قالت مقدمة البرنامج لاورا وودز: "أرسين فينجر كان يتجول هنا بعد اللقاء، وأريد أن أستدعيه للقاء قصير"، ليرد ريو فيرديناند قائلًا: "لن أقف بينه وبين مورينيو".

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وعلى الفور رد جوزيه ساخرًا: "اسأليه عما يريد تعديله في قانون التسلل، دعيني أرحل قبل أن تستدعيه من فضلك"، لينفجر كل المتواجدين ضحكًا.

وردت المذيعة لاورا قائلة: "سنبقيكم على مسافة آمنة، لكني كنت أود أن أحظى بكما سويًا"، ليرد عليها مورينيو: "حان الوقت لكي أرحل".

ويُريد فينجر أن يعدل في قاعدة التسلل، حيث أطلق عليها "قاعدة ضوء النهار"، وهي أن المهاجم لن يكون في حالة تسلل إذا كان أي جزء من جسده الذي يمكن أن يُسجل به هدفًا، في نفس مستوى المدافع الأخير للمنافس.