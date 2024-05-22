"قاعدة ضوء النهار" .. إنفانتينو يدعم خطة آرسين فينجر لتغيير قانون التسلل!

قانون يسهل مهمة مساعد الحكم في اتخاذ قراره

يخطط الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرسنال الأسبق ورئيس لجنة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمضي قدمًا في تنفيذ مقترحه "ضوء النهار" بشأن تعديل قوانين التسلل.

ويتخلص مقترح المدرب الفرنسي، بأن المهاجم سيكون في حالة تسلل إذا كان أي جزء من جسده، الذي يمكنه التسجيل به، في نفس مستوى المدافع الأخير للمنافس.

وكشف موقع "ذا أثليتك" أن المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، الذي يتألف من رؤساء الاتحادات البريطانية الأربعة لكرة القدم والفيفا، كان قد وافق على تجربة الفكرة، التي أطلق عليها أحيانًا اسم "قاعدة ضوء النهار"؛ لأنه يسهل مهمة مساعد الحكم في اتخاذ قراره.

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وينص قانون التسلل الحالي، الذي تم تطبيقه منذ عام 1990، على اعتبار المهاجم متسللًا إذا كان أي جزء من رأسه أو جسده أو قدمه أقرب إلى خط مرمى الخصم من كل من الكرة وثاني آخر خصم، في لحظة تمرير الكرة إليهم، بشرط أن يكونوا في نصف ملعب الخصم.

ويلقى مقترح آرسين فينجر دعم رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو الذي قال إنه "يؤيد بالتأكيد مناقشة طريقة جديدة للنظر إلى قاعدة التسلل".