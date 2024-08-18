فيديو | كارثة في الدوري التركي.. الجماهير تعتدي على رئيس فنربخشة!

ضرب وسقوط..

واقعة مؤسفة شهدتها مباراة فنربخشة ومضيفه غازي عنتاب (2-2)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وتعادل فنربخشة مع غازي عنتاب بهدفين لكل فريق، علمًا بأن الضيوف تقدموا بثنائية عبر إدين دجيكو والمغربي يوسف النصيري مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يعود أصحاب الأرض بهدف أول سجله كوراي جونتر في الدقيقة 68، وثانٍ عن طريق رومولو كاردوسو، في الوقت بدل الضائع.

وسافرت أعداد كبيرة من جماهير فنربخشة لدعم فريقها، لكنها اشتبكت مع قوات الأمن التي منعتهم من دخول الملعب، خشية حدوث تصادمات مع مشجعي أصحاب الأرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب بداية الشوط الثاني، توقف اللقاء بسبب الأحداث الجارية، ما دفع علي كوتش رئيس فنربخشة لمحاولة الوصول إلى المدرجات الخارجية، من أجل الوصول للجماهير التي لم تتمكن من دخول الملعب، وهو ما أشعل غضب بعض جماهير عنتاب، التي أسقطته على الأرض وألقت عليه زجاجات المياه وإحداث فوضى، انتهت بتدخل الأمن.

بهذا التعادل، رفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالدوري التركي، فيما تواجد غازي عنتاب في المركز الثامن بنقطتين.