فيديو | "أنا لا أشرب الخمر" .. سانشو يصدم "السكير" كاراجر بسبب طلبه الغريب!

موقف مُحرج لأسطورة ليفربول

قرر جيمي كاراجر أسطورة ليفربول إثارة الجدل من جديد خلال ظهوره لتحليل المباريات، وهذه المرة مع قمة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

كاراجر سبق أن تسبب في حالة من الإحراج لزميلته كيت عبده عندما ألمح بقيامها بخيانة صديقها، ليقوم أمس، الأربعاء، بمحاولة إجراء مقابلة مع جادون سانشو وهو في حالة سكر.

المذيعة كيت عبده الذي تواجدت معه في استوديو "سي بي إس"، سألته عن ما إذا كان في حالة جيدة لإجراء المقابلة مع سانشو ليُجيب:"هذا سؤال جيد، لأنني لم أتناول الكثير من الطعام، أكلت برجر الجبن في حوالي الثانية والنصف عندما وصلت للفندق".

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وأضاف:"قد يفسر ذلك سبب تلعثمي في الكلام، لقد تناولت حوالي ثمانية أكواب من الخمر في الجدار الأصفر "مدرج معروف في ملعب دورتموند"، لدي عائلة جديدة هنا والكثير من الأصدقاء".

وبعدها ذهب لإجراء المقابلة مع سانشو وسط ضحكات المتواجدين في الاستوديو وعلى رأسهما تييري هنري وبيتر شمايكل، حيث قال للنجم الإنجليزي المُعار من مانشستر يونايتد:"لقد كانت تجربتي الأولى في الجدار الأصفر، أن تعرفه جيدًا لأنك كنت هنا من قبل، كانت واحدة من أفضل التجارب في حياتي".

وأنهى أسطورة الريدز مقابلته مع جناح دورتموند، بطلب تناول البيرة معه لو حصل الفريق الألماني على دوري أبطال أوروبا، ليصدمه اللاعب قائلًا:"أنا لا أشرب الخمر".

جدير بالذكر أن دورتموند تفوق بهدف دون رد على ملعبه في ألمانيا أمام باريس، ومن المقرر أن يكون التعادل كافيًا على ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء القادم، من أجل تأهل الفريق إلى نهائي الأبطال.