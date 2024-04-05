هكذا يكون الحب.. رد مالك سكوت على مزحة كاراجير السخيفة!

هكذا رأى الملاكم الأمريكي السابق أن يرد!

تحدث الملاكم الأمريكي السابق والمدرب الحالي مالك سكوت عن المزحة التي ألقى بها جايمي كاراجير في استوديو "سي بي إس" الخاص بتحليل المباريات على شبكة "سكاي" والذي تقدمه صديقته كايت عبده.

وكان كاراجير قد رد على عبده حين قالت إنها وفية -قصدًا على النادي الذي تشجعه وهو مانشستر يونايتد- فقال: "ولكن ليس لمالك!".. ما فجر موجة توتر في الاستوديو وبدأت الأمور تذهب إلى احتمالية إشارة كاراجير إلى وجود علاقة بين عبده وتييري هنري!.

وقال سكوت في تصريحات لـ"إنكلايف كاسينو": "سمعت كل هذه الأشياء، عمومًا لم أكن أبدًا رجلًا منعدم الأمان في العلاقات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأضاف: "أنا لا أعرف كيف أتعامل مع الغيرة والأشياء من هذا القبيل. أنا أستمتع بالبرنامج وعلاقاتهم مع بعضهم والحب والتفاهم الذي يظهر على الشاشة، طالما أن كيت ليست غاضبة من شيء".

وأردف: "لا أشعر بعدم الأمان أو الغيرة عندما تعمل مع رجال آخرين، طالما أنها تتصرف باحترام ويتم احترامها، فأنا بخير تمامًا".. كما أشار إلى اقتراب زواجهما حين أكد أن عبده "ستصبح السيدة سكوت قريبًا".