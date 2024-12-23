فيديو | في المؤتمر الصحفي.. فضيحة لمانشستر يونايتد فوق رأس أموريم!

ماذا حدث؟

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مهينة في عقر داره على يد بورنموث بنتيجة 0-3 مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي الهزيمة ضمن سلسلة النتائج المخيبة للشياطين الحمر هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز 13 برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

وبعد الفوز على مانشستر سيتي منذ نحو أسبوع، اعتقد الجميع أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، لكنه خسر أمام توتنهام وودع كأس الرابطة، قبل أن يسقط أمام بورنموث (الهزيمة الرابعة في 9 مباريات للمدرب روبن أموريم).

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عقب المباراة، وأثناء المؤتمر الصحفي، كان أموريم في موقف لا يحسد عليه، ليس بسبب الأسئلة "الصعبة" التي تحاصره، ولكن بسبب "تسرب مياه الأمطار من سقف قاعة المؤتمرات في ملعب أولد ترافورد"، ما عطّل المؤتمر واضطر أحد الصحفيين لتغيير مكانه.

وأصبح ملعب أولد ترافورد سيئ السمعة بسبب عدم قدرته على منع تسرب المياه خلال المباريات الممطرة، علمًا بأن هناك اتجاه إما لتطويره أو بناء ملعب جديد تمامًا في العام المقبل.