فيديو | فضيحة في إيطاليا.. مدرب ينقذ فريقه بـ"تصرف حقير"!

ماذا حدث في دوري الدرجة السادسة؟

شهد دوري الدرجة السادسة الإيطالي حدثًا مؤسفًا خلال مباراة بين فريقي بونتاسيفي وسوبيانو، كان بطله مدرب الفريق الضيف، الذي أقدم على تصرف غير رياضي تمامًا.

كان فريق بونتاسيفي أمام فرصة ذهبية لتسجيل هدف، حين انطلق أحد اللاعبين نحو المرمى من الجهة اليمنى، لكن مدرب سوبيانو أليسيو جيدوتي دخل إلى أرض الملعب وعرقله!".

وانتشر مقطع فيديو للواقعة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أنه تجاوز حدود إيطاليا، كمشهد يصعب تصديقه.

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وحسب " eldebate"، فقد رفع الحكم المساعد رايته للإشارة إلى وجود خطأ، فأقدم الحكم على طرد المدرب بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليغادر الملعب في هدوء، وسط احتجاجات من لاعبي الخصم.

هذا التصرف غير الرياضي سيواجه عقوبة أكبر بكثير من الإيقاف مباراة واحدة، علمًا بأنه حتى الآن لم يعلن عن العقوبة، التي يتوقع أن تبعده طويلًا عن الملاعب.