فيديو | على الهواء مباشرة.. ببغاء يفضح انتماء أحد حكام الدوري الإسباني!

في برنامج إل شرينجيتو..

أثار برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انتماءات بعض الحكام لأندية بعينها في الليجا.

وتتبادل جماهير برشلونة وريال مدريد الاتهامات بشأن انتماءات الحكام، وهو الصراع الذي اشتدت حدته في السنوات الأخيرة، بعد اتهام البارسا بدفع رشاوى لخوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وفي البرنامج الإسباني الشهير، اضطر حكم الدرجة الأولى السابق خوسيه لويس باخاريس باز إلى إسكات ببغائه، بينما كان يغني نشيد ريال مدريد على الهواء مباشرة.

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وأظهر مقطع الفيديو، أن باخاريس شعر بحرج شديد بسبب الببغاء، وحاول إسكاته أكثر من مرة، ما أثار ضحك الحضور في البرنامج.

وأضاف باخاريس باز مازحًا: "الحكم أوريزار أسبيتارتي لديه ببغاء ينتمي لأتلتيك بيلباو، ويردد كلمة بذيئة عندما يسمع (برشلونة)".

ودائمًا ما تشغل الأخطاء التحكيمية الأوساط الرياضية في إسبانية، حيث تحرص قناة ريال مدريد الرسمية على الهجوم بشكل دائم على التحكيم الذي ترى أنه يجامل برشلونة، وهو ما يرد عليه المنتمون للنادي الكتالوني بأخطاء في صالح الميرنجي.