فيديو | ظهور مفاجئ وكوميدي لروبياليس "المستعار" في مدريد!

المشكلات لا تترك رئيس الاتحاد الإسباني سابقًا..

لقطة طريفة جرت في العاصمة الإسبانية مدريد وبالتحديد في مطار باراخاس، وسط أجواء انتظار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا، لويس روبياليس قادمًا من جمهورية الدومينيكان.

شوهد شخص في المطار يشبه تمامًا لويس روبياليس، البعض ظن أنه هو وبدأ في رفع الكاميرات والهواتف المحمولة والتقاط الصور، والبعض فعل ذلك على سبيل المزاح مع إيقانه أنه ليس روبياليس.

رد فعل "شبيه روبياليس" كان فوريًا حين حيا كل الحاضرين وبادلهم الابتسامات متقمصًا دور رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا بشكل طريف.

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وكان روبياليس قد وصل إلى مدريد قادمًا من الدومينيكان في وقت سابق من الساعات الماضية، بعدما قيل إنه كان يخطط للهروب من المحاكمة في إسبانيا فيما يعرف بـ"قبلة هيرموسو".

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روبياليس نفى ذلك، رغم عدم وجود اتفاقيات تسليم مشتركة بين إسبانيا والدومينيكان، قائلًا إنه "لا يملك أراض في السعودية أو أملاكًا في كاب فيردي" كي يتخذ هذا القرار.