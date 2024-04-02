خطوة مفاجئة!

قرر لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، العودة إلى بلاده قادمًا من جمهورية الدومينيكان، حيث سيخضع للمحاكمة في تهمتي الاعتداء الجنسي "قبلة هيرموسو"، والفساد الإداري.

وكان روبياليس قد سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين "قضائيًا"، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية "الاعتداء الجنسي"، بينما ما تزال التحقيقات جارية في "مزاعم الفساد".

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ونشر برنامج "إل شرينجيتو" مقطع فيديو لروبياليس عبر حسابه على منصة إكس، مشيرًا إلى أنه يتواجد في مطار سانتو دومينجو، وعلى وشك السفر إلى إسبانيا.

وخرج روبياليس في تصريحات خلال الساعات الماضية، نافيًا كل الشائعات التي ارتبطت به منذ سفره إلى الدومينيكان، مشددًا على أنه "لم يحصل على رشوة من خلال شقق في الدومينيكان، ولم يحقق مكاسب كبيرة في كاب فيردي، ولا يملك أراضٍ لبناء فنادق في السعودية".

يُذكر أن الادعاء العام طالب بسجن روبياليس لمدة عامين ونصف، بسبب "قبلة هيرموسو"، بينما تنتظر إسبانيا عودته للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بسوء الإدارة وغسل أموال.