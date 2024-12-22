ماذا حدث؟

كانت الإثارة عنوان مباراة شيبينيك وهايدوك سبليت التي احتضنها ملعب شوبيتشيفاك اليوم الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الكرواتي الممتاز.

وبينما كان هايدوك متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 89، أطلقت جماهير أصحاب الأرض الغاضبة، الألعاب النارية في أرض الملعب.

لم يوقف الحكم المباراة، بينما كانت النيران مشتعلة على أرضية الميدان، ليستغلها أحد لاعبي شيبينيك ويرسل عرضية دون وجود ضغط من لاعبي الخصم (الذين خشوا الاقتراب من الجسم المشتعل)، ليحولها لوفري كولوسيش إلى داخل الشباك، مسجلًا هدف التعادل.

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احتفلت جماهير شيبينيك بالتعادل لمدة دقيقتين فقط، قبل أن يسجل فيليب كروفينوفيتش هدف الفوز القاتل لفريق المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو (90+1).

وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبيْن من شيبينيك في الدقيقتين 48 و90+6، ما ساهم في خسارة الفريق الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما احتل هايدوك الوصافة برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف خلف رييكا (المتصدر).