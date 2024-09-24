فيديو | نصيحة للأطفال ولفتة استثنائية مع مشجع.. فليك يكسب قلوب جماهير برشلونة خارج الملعب!

ماذا حدث؟

يكتسب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة ثقة وإعجاب الجماهير الكتالونية يومًا بعد آخر، منذ أن انضم للفريق في الصيف الماضي.

وبعيدًا عن نتائجه المميزة في الدوري الإسباني، الذي يتصدره بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، إلا أنه يحظى بحب مشجعي برشلونة بسبب مواقفه خارج المستطيل الأخضر.

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وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو لفليك وهو يتعامل بأسلوب راقٍ مع المعجبين من جماهير البارسا.

ويظهر مقطع فيديو فليك وهو يترجل من سيارته لمصافحة أحد المشجعين، كان قد تعرض لحادث قبل أيام، ويسأله عن حاله.

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حالة أخرى تداولها عشاق برشلونة، حين نزل فليك من سيارته لمخاطبة الجماهير المتواجدة بجانب الطريق، كان من بينهم أطفال، قائلًا: "لا تركض خلف السيارات، فهذا خطير جدًا".