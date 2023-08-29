فيديو | رغم شفائه من الإصابة .. تحذير طبي للهلال بسبب حالة نيمار!

تحذيرات طبية لنادي الهلال من إصابة نيمار جونيور

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الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يترقبون "المشاركة الأولى" للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع نادي الهلال السعودي.

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الهلال أعلن التعاقد مع نيمار، في الميركاتو الصيفي الحالي، ولمدة موسمين، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ إلا أنه لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة - حتى الآن -، بسبب الإصابة.

وحسب آخر التقارير؛ أصبح الساحر البرازيلي، جاهزًا للمشاركة مع الزعيم الهلالي بنسبة 100%، مساء يوم الجمعة القادم، أمام نادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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ومن ناحيته.. حذر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، من مشاركة نيمار، في كلاسيكو الهلال والاتحاد القادم، على الرغم من شفائه من الإصابة.

وأشار الشهراني في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن اللاعب، خضع لعملية جراحية في كاحل القدم، قبل 6 أشهر من الآن تقريبًا.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن هذه العملية، تحتاج إلى 4 أو 5 أشهر، قبل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات مجددًا؛ إلا أنها تختلف في حالة نيمار جونيور.

ثامر الشهراني أضاف قائلًا: "نيمار تعرض لإصابات عديدة في الكاحل؛ لذلك فإنه يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل، أطول من الخمسة أشهر".

وكشف الشهراني، عن أنه من الأفضل عدم المخاطرة بنيمار، في كلاسيكو الهلال والاتحاد القادم، والانتظار إلى ما بعد فترة التوقف الدولي، في شهر سبتمبر؛ حتى يحصل على أسبوعين أو ثلاثة أكثر من الإعداد والتأهيل.

واختتم تصريحاته؛ بالقول: "الهلال تعاقد مع نيمار لمدة موسمين، ويجب الحفاظ عليه وعدم الاستعجال في عودته للملاعب؛ من أجل الاستمتاع به في الفترة القادمة، وعدم خسارته".

جدير بالذكر أن مصادر كانت قد أكدت لـ"GOAL"، بعد التعاقد مع نيمار، على أن الجهاز الطبي، يريد تجهيز اللاعب، للمشاركة في المباريات، بعد فترة التوقف الدولي، في شهر سبتمبر.

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