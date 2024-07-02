فيديو | شجار ولكمات وحشية.. واقعة مؤسفة تفسد أجواء كوبا أمريكا!

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة المكسيك والإكوادور التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، حدثًا مؤسفًا بين الجماهير.

وودّع منتخب المكسيك منافسات كوبا أمريكا، حيث احتل المركز الثالث بفارق الأهداف، خلف الإكوادور الذي تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا (9).

وبعد لحظات من إطلاق صافرة نهاية المباراة، دخل مشجعو الفريقين داخل مدرجات ملعب ستيت فارم في شجار ساخن أسفر عن وقوع إصابات من الطرفين.

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وحسب مقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، فقد وقع شجار عنيف ولكمات وحشية بين المشجعين، الذين سقط بعضهم على المقاعد، قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويتم تفريق المتشاجرين.

وتضرب الإكوادور موعدًا ناريًا مع منتخب الأرجنتين، في ربع نهائي كوبا أمريكا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب إن آر جي ستاديوم في مدينة هيوستن الأمريكية.