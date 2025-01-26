بعد اللقطة المشينة عقب الفوز على بارما .. كالابريا يعتذر وكونسيساو: لابد من ردع الأطفال حين يُخطئون!

المدرب والقائد دخلا في شجار عقب الفوز الدرامي

تقدم ديفيد كالابريا، قائد ميلان، باعتذار علني عما بدر منه تجاه مدربه سيرجيو كونسيساو عقب الفوز على بارما بعد ظهر اليوم الأحد 3-2 ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

كالابريا، الذي كان كونسيساو قد أخرجه من الملعب عند الدقيقة الـ77، دخل في مشادة عنيفة كادت أن تتطور لاشتباك بالأيدي مع المدرب البرتغالي، وقد وصف ما حدث بالمعتاد في كرة القدم.

حيث قال في تصريحاته عقب اللقاء، كما نقل موقع ميلان نيوز، "تلك الأشياء تحدث في الملعب، هو مجرد سوء فهم بيننا وقد قمنا باحتواء الأمر بعد المباراة. الأدرينالين كان مرتفعًا جدًا خلال اللقاء، حدث بيننا سوء فهم ولكننا قمنا بتسوية الأمر فيما بعد، هو شيء ليس جديد في كرة القدم بل معتاد وليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يحدث فيها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أتم "أنا أعتذر عما حدث لأنه لم يكن شيئًا لطيفًا. الأمر الأهم هو أن الفريق فاز وقلب النتيجة لصالحه".

من جانبه، كان المدرب أكثر صرامة ووضوحًا في حديثه عما حدث، حيث اعتبر ما فعله أشبه بتأديب وردع الأطفال حين يقومون بشيء خاطئ، بقوله، كما نقل موقع فوتبول إيتاليا، "مع ارتفاع مستوى الأدرينالين أحيانًا خلال المباريات، يُسيطر عليك الشغف والعاطفة في تلك الرياضة، وهو أمر أراه إيجابيًا".

تابع "لا مشكلة فيما حدث لأنه يبقى موقف داخل المباراة. كما يحدث الأمر مع أطفالك حين يُخطئون .. عليك التصرف وردعهم. أنا واضح واللاعبون يدركون أننا نُنشئ روابط بيننا ونوجد الروح التي ظهرت في نهاية المباراة".

يُشار إلى أن الروسونيري كان متأخرًا في النتيجة 2-1 حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن ينجح تيجاني رايندرز في إدراك التعادل ومن ثم يُسجل صامويل تشوكويزي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.