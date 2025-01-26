فيديو | بدلًا من الاحتفال بالفوز الصعب .. شجار يجمع كونسيساو مع قائد ميلان عقب مواجهة بارما

ميلان هزم بارما بعد مباراة صعبة ودرامية

حقق ميلان فوزًا صعبًا ودراميًا على ضيفه بارما بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، لكن الغريب ما حدث عقب اللقاء من مدرب الفريق وقائده.

ميلان تأخر بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حين استطاع تيجاني رايندرز إحراز هدف التعادل ثم أضاف صامويل تشوكويزي هدف الفوز القاتل في آخر لحظات اللقاء.

وفيما كان اللاعبون يحتفلون بالفوز المثير، أظهرت الكاميرات لقطة مشادة عنيفة بين المدرب سيرجيو كونسيساو وقائد الفريق، دافيدي كالابريا، والذي كان قد غادر الملعب عند الدقيقة الـ77.

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الخلاف بين الرجلين بدأ بالكلام وقد كاد أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل بقية اللاعبين والفصل بين الرجلين، ولم يُعرف بعد الشرارة التي أطلقت ذلك الشجار بين البرتغالي والإيطالي.

ميلان بانتصاره اليوم رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد بارما عند النقطة الـ27 في المركز التاسع.