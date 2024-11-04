فيديو | "شاهد واستمتع بالضحك".. مورينيو يواصل الاستهزاء بالتحكيم التركي!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

شن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه هجومًا حادًا على التحكيم عقب الفوز على طرابزون سبور (3-2)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وتمكن سفيان أمرابط من تسجيل هدف فوز فنربخشه في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليصل بفريقه إلى النقطة 23 في المركز الثاني بالدوري، وبفارق 3 نقاط عن جالطة سراي المتصدر.

ورغم الفوز الغالي، إلا أن المدرب البرتغالي لم يكن سعيدًا وهاجم التحكيم في تصريحات تلفزيونية قائلًا: "الحكم كان رجل المباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد كان مجرد طفل لا نريد رؤيته في مبارياتنا مرة أخرى، لا نريده كحكم فيديو أيضًا، قبل اللقاء قيل لي الكثير من الأشياء عنه ولم أصدقها، لكن حقًا الأمر كان أسوأ".

لم يكتف المدرب البرتغالي بكلماته القوية عقب المباراة، وإنما توجه إلى حسابه عبر "إنستجرام"، ونشر مقطع فيديو لكرة (يرى أنها ركلة جزاء لم تحتسب لفريقه)، وعلق عليها: "شاهد واستمتع بالضحك، إذا أعجبك هذا المقطع، فشاهد المباراة كاملة لأن المواقف المضحكة كثيرة".