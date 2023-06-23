فيديو | سواريز يرد على شائعات تركيبه طرفًا صناعيًا على طريقته الخاصة!

تضارب في جريميو حول إصابة سواريز

بعد تصريحات صادمة من رئيس نادي جريميو حول معاناة لويس سواريز نجم هجوم الفريق، من إصابة قوية في الركبة قد تستدعي اعتزال اللاعب بل وتركيب طرفًا صناعيًا في ركبته.

لكن خرج باولو كاليفي نائب الرئيس في تصريحات صحفية تنفي تصريحات الرئيس، بل واللاعب نفسه رد بطريقته الخاصة من أرض الملعب.

كاليفي صرح في مؤتمر صحفي حول ما يتعلق بمعاناة المهاجم الأوروجوياني من الإصابة: "كل ما يمكنني تأكيده أن لويس سواريز لم يجتمع مع مجلس الإدارة أو يخبرنا بنيته في الاعتزال".

وأتم: "جريميو لديه عقدًا ساريًا مع لويس سواريز ولا يمكننا الحديث عن المستقبل الآن".

اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا رد بنفسه على هذه الأنباء بقيادة فريقه للفوز على أمريكا مينيرو، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3/1 بالدوري البرازيلي أمس الجمعة.

سواريز خلال احتفاله بهدفه أشار بأصابعه غاضبًا إلى أذنه وبدا عليه علامات الغضب، فيما يشار بأن الأحاديث التي تدور مجرد شائعات حوله.