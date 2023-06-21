بسبب آلام الركبة .. قرار صادم ومصيري من لويس سواريز!

ألآم الركبة تعرقل مسيرة نجم الأوروجواي

يفكر لويس سواريز نجم برشلونة السابق ومهاجم جريميو الحالي في اتخاذ قرار صادم بشأن مستقبله مع كرة القدم بسبب مشاكل الإصابة.

ووفقًا للتقارير فإن مهاجم منتخب الأوروجواي يفكر في إعلان اعتزاله قريبًا بسبب مشاكل في ركبته اليمنى.

المهاجم الأوروجوياني البالغ من العمر 36 عامًا أبلغ ناديه عن نيته في إنهاء مسيرته بسبب مشاكله البدنية، وفقًا لتقرير نشرته وسائل الإعلام البرازيلية.

وبحسب موقع "Esporte GZH" البرازيلي نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق كان قد انتقل إلى جريميو في بداية العام بعد مروره بأتلتيكو ناسيونال الأوروجوياني، حيث كانت هناك تكهنات في الأيام الأخيرة باحتمالية انضمامه إلى صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

وأشار التقرير إلى أن سواريز تعوقه مشكلته في الركبة عن اللعب بدون ألم، وذلك سيكون السبب الرئيسي وراء قراره بتعليق حذائه.

سواريز يرتبط بعقد مع ناديه البرازيلي حتى نهاية عام 2024، لذا يبحث اللاعب عن حل من أجل إنهاء التعاقد والاعتزال.