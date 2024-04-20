فيديو | نجح في دور الثمانية بنسبة 100%.. الكلب "الساحر" يتوقع الفائز بنهائي دوري الأبطال!

من يحسم اللقب؟

أشعل ستيف فوري، الكلب الذي يتنبأ بنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا، منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تنبأ بنجاح بالرباعي المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب مقطع فيديو منشور في مارس الماضي، وحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة، يقف فوري على سلم، بينما يضرب الكرات برأسه لتسقط في أحد سلتين، عليهما شعاري الفريقين (المتنافسين).

ونجحت رميات الكلب في توقع نتائج مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بنسبة 100%، والتي تأهل فيها ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان على حساب برشلونة، وبوروسيا دورتموند على حساب أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ على حساب آرسنال.

وحسب التوقعات المنشورة على منصة تيك توك، فإن فوري رجّح كفة ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ في نصف النهائي، وكذلك اختارت كرته باريس بدلًا دورتموند.

وفي موقعة النهائي والتي كان فيها النزال من 3 جولات، جاءت أولى الكرات لصالح ريال مدريد، قبل أن يعود باريس بالكرتين الثانية والثالثة.