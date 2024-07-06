المدرب الإسباني محور الحدث!

حضر مدرب كرة القدم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مباراة ألكسندر زفيريف وكاميرون نوري ضمن منافسات بطولة ويمبلدون اليوم السبت في الملعب المركزي.

وطالب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، مدرب كرة القدم بيب جوارديولا، بأن يصبح المدير الفني لبايرن ميونخ مجددًا، رغم تعاقد النادي البافاري مع فينتسنت كومباني بشكل رسمي مؤخرًا.

وقال زفيريف من داخل الملعب عقب المباراة موجهًا حديثه للمدرب الإسباني: "لدينا شخصيات رائعة اليوم في المقصورة الملكية، أسطورة كرة القدم بالنسبة لي مثل جوارديولا، عندما أرى بيب أشعر بعصبية خلال الإرسالات. من الممتع اللعب أمامك".

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ووجه نجم التنس الألماني طلبًا لبيب، قائلًا: "بايرن ميونخ يحتاج مدربًا، وإذا شعرت بالملل من كرة القدم، يمكنك تدريبي أنا (كلاعب تنس)"، ما أثار ضحك المدرب الإسباني، الذي خاض محادثة لعدة دقائق في الملعب المركزي مع زفيريف.

وتأهل زفيريف إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، بعد التغلب على نوري، بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (6-4) و(6-4) و(7-6)، في غضون ساعتين و30 دقيقة.