فيديو | ذهبية الأولمبياد.. حارس إسبانيا يغضب الفرنسيين باحتفال شرير!

ماذا فعل تيناس؟

أقدم حارس منتخب إسبانيا أرناو تيناس على فعل شرير، أثناء مغادرته مطار باريس، بعد تتويج لاروخا بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة (5-3) في الوقت الإضافي، بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي، ليكتفي الديوك بالميدالية الفضية، بينما حصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية.

وأثناء خروج تيناس من المطار، أطلقت صافرات الإنذار، ليفاجأ الجميع بأنه يخفي الميدالية الذهبية أسفل ملابسه، قبل أن يخرجها وهو يرقص ويحتفل بها بفخر أمام أفراد الأمن الفرنسيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعاد حارس باريس سان جيرمان نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على منصة إنستجرام، وعلق عليه: "هيا بنا نذهب".

وتهيمن إسبانيا في الوقت الحالي على كرة القدم العالمية، إذ توّج منتخب السيدات بكأس العالم 2023، ثم انتصر فريق الرجال الشهر الماضي بيورو 2024، والآن لديهم ذهبية أولمبية أيضًا.