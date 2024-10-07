فيديو | دي خيا يتعملق في ركلتي جزاء أمام ميلان.. وفونسيكا يلوم "النجم" الذي لم يسدد!

لعب الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا، دور البطولة في مواجهة ميلان، والتي حسمها فريقه (2-1) أمس الأحد في فلورنسا، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وبينما كان فيورنتينا متقدمًا بهدف نظيف لياسين عدلي، حصل ميلان على ركلة جزاء قبل صافرة نهاية الشوط الأول، سددها ثيو هيرنانديز قوية على يسار الحارس الإسباني، الذي تصدى لها باقتدار.

وفي الشوط الثاني، تصدى تامي أبراهام لركلة جزاء ثانية لميلان بالدقيقة 56، وسددها مميزة في الزاوية اليمنى هذه المرة، لكن دي خيا كان لها بالمرصاد هي الأخرى.

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عقب المباراة، بدا المدرب باولو فونسيكا غاضبًا من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، صاحب هدف ميلان الوحيد في المباراة، محذرًا إياه من التخلي مرة أخرى عن واجبه بتنفيذ ركلات الجزاء.

وقال فونسيكا في مقابلة صحفية: "ما حدث يشبه (السيرك)، مسدد ركلات الجزاء لدينا هو بوليسيتش، لا أعرف لماذا غير اللاعبون رأيهم، تحدثت معه وقلت إن ذلك يجب ألا يحدث مرة أخرى".