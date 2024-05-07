فيديو | دييجو كوستا يتحدى فيضانات البرازيل وينقذ عشرات الضحايا!

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ساهم دييجو كوستا، نجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق وجريميو البرازيلي الحالي، في إنقاذ عشرات الأشخاص من الفيضانات التي ضربت البرازيل خلال الأيام الماضية.

وضرب إعصار قوي مدينة ريو جراندي دو سول، وتسبب في فيضانات كبيرة بالبرازيل، ما أدى إلى اضطرار نحو 70 ألف شخص لمغادرة منازلهم، علمًا بأنه سقط ما يزيد على 50 قتيلا وعشرات المفقودين والجرحى.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو لاعب نادي جريميو، وهو يعمل على إنقاذ المتضررين من الفيضانات، باستخدام شاحنته والدراجة المائية "الجيت سكي".

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وقرر كوستا النزول للشوارع والتوجه بسيارته حاملًا الدراجة المائية الخاصة به إلى المنطقة التي تعرّضت للفيضانات، ليشارك في عمليات الإنقاذ رفقة بعض أصدقائه، كما تبرع بـ4 زلاجات نفاثة للسلطات.

وأرجأ الاتحاد البرازيلي مباريات الفرق الـ11 في ولاية ريو جراندي دو سول التي تتنافس في البطولات الاحترافية، من الدرجتين الأولى إلى الرابعة.