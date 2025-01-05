فيديو | فقط في البرتغال.. رسم خطوط الملعب بعبوات الحليب!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة أوليفيرنسي وفيلجيرس التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية البرتغالي واقعة غريبة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في اختفاء خطوط ملعب كارلوس أوسوريو قبل انطلاق صافرة بداية المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من المسابقة.

ولجأ عمال الملعب إلى حل استثنائي لإنقاذ الأمر، ورسم الخطوط من جديد، حيث جلبوا عبوات مليئة بالحليب السائل، ووضعوها في الجهاز الخاص برسم خطوط الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالفعل أقيمت المباراة، وتمكن فيلجيرس من تحقيق انتصار مريح بثلاثية نظيفة على حساب أصحاب الأرض.

ورفع فيلجيرس رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب، بينما ظل أوليفيرنسي في القاع برصيد 9 نقاط.