أول مرة في أمم أوروبا!

تأهل منتخب جورجيا إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، بعد الفوز على اليونان بركلات الترجيح (4-2).

وجاء التأهل بعد مباراة عصيبة شهدت طرد جيورجي لوريا من جورجيا مع نهاية الشوط الأول، لكن زملاءه صمدوا ونجحوا في إنهاء المباراة بالتعادل السلبي في نهائي الملحق، قبل أن تنصفهم ركلات الترجيح.

ويعتبر هذا التأهل هو الأول لجورجيا على مدار تاريخها إلى اليورو، علمًا بأن المنتخب خاض المباراة دون نجمه الأول خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي، بسبب الإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفق قرعة اليورو التي أجريت في وقت سابق، فسوف يقع منتخب جورجيا في المجموعة السادسة، بجوار "تركيا والبرتغال والتشيك".

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، اقتحم الآلاف ملعب المباراة من المدرجات للاحتفال بالتأهل التاريخي إلى كأس الأمم الأوروبية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من احتفالات الجماهير في ملعب بوريس بايتشادزه، بينما يعبر كثيرون عن سعادتهم بالدموع.