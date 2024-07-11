فيديو .. داروين نونيز يقود مشاجرة عنيفة بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا!

واقعة غريبة في نصف نهائي الكوبا

أحداث موسفة للغاية شهدتها مباراة أوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا، بدخول داروين نونيز وزملائه في مشاجرة عنيفة مع جماهير الفريق الخصم.

المباراة انتهت بفوز كولومبيا بهدف دون رد سجله جيفرسون ليرما، لتصعد إلى نهائي الكوبا لمواجهة الأرجنتين، وبعد إطلاق صافرة النهاية عمت الفوضى في كل مكان، حيث اتجه لاعبو أوروجواي إلى المدرجات واشتبكوا مع جماهير كولومبيا.

وقالت " وكالة أسوشيتد برس" إن نونيز قاد المشاجرة مع زملائه في مواجهة جمهور الفريق الخصم، وتسلقوا المدرجات للاشتباك معهم، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة النظام وفض النزاع بعد أكثر من 10 دقائق.

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وشهد الشجار إلقاء الأشياء بين الطرفين، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى تبادل اللكمات بين عدد كبير من الأشخاص.

وفي سياق متصل دخل لويس سواريز مهاجم أوروجواي في خلاف مع ميكيل أنخيل بورخا لاعب الفريق الخصم، وحاول استعادة ذكريات الماضي بتوجيه عضة له، في واقعة مشابهة لما حدث في كأس العالم 2014 مع المدافع الإيطالي جورجيو كيليني.

وعن السبب الحقيقي وراء الواقعة، قال خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أورجواي، إن سبب توجههم إلى المدرجات للشجار مع جماهير كولومبيا، كان بهدف حماية عائلاتهم من الاعتداء الذي تعرضوا له من جمهور الخصم في المدرجات، وسط غياب من قوات الشرطة على حد قوله.

وقال خيمينيز لشبكة "فوكس سبورتس":"اسمح لي أن أقول شيئًا قبل أن يقطعوا كلامك لأنهم لن يسمحوا لنا بالتحدث عبر الميكروفون، إنهم لا يريدون مني أن اقول أي شيء عما يحدث، لكن هذه كارثة".

وأوضح:"يرجى توخي الحذر، عائلاتنا في المدرجات، وهناك أطفال صغار حديثي الولادة، كانت كارثة ولم نرى أي من رجال الشرطة هناك لحمايتهم، لذلك كان علينا التدخل للدفاع عنهم، هذا خطأ شخصين أو ثلاثة قاموا بالإفراط في الشرب".

ومن جانبه أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بيانًا رسميًا، ليؤكد فيه أنه سيقوم بالتحقيق في الحادث وأدان تلك التصرفات المشينة من جميع المتورطين.

وقال الاتحاد:"نحن ندين كل أشكال العنف التي تؤثر على كرة القدم، نؤمن أن عملنا يتركز على ربطنا ببعض البعض من خلال القيم الإيجابية، لذلك لا يوجد مكان أو تسامح مع أي شكل من أشكال العنف داخل وخارج الملعب".

وأضاف:"نحن ندعو الجميع للتكاتف معًا، لتركيز كل حماسنا وشغفنا لتشجيع منتخباتنا المشاركة من أجل الاستمتاع بحفل لا يمكن نسيانه".

جدير بالذكر أن أوروجواي ستلعب مع كندا فجر الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، بينما صعدت كولومبيا لمواجهة الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.