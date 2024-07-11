ظهور عضة سواريز بعد 10 سنوات من واقعة كيليني في مونديال 2014..

يبدو أن ملحمة كولومبيا وأوروجواي، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، لم تمر مرور الكرام، بعدما نجح المنتخب الكولومبي في انتزاع بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.

مواجهة ملحمية بين منتخبين كبيرين على ملعب بنك أوف أمريكا، في ولاية نورث كارولينا، شهدت هدفًا وحيدًا أحرزه الكولومبي ليرما في الدقيقة 36، بعدما استقبل كرة ركنية من خاميس رودريجيز، ليودع كرة رأسية في شباك الحارس سيرخو روشيت، لتواصل كتيبة المدرب نيستور لورينزو، سلسلة اللا هزيمة، للمباراة 28 على التوالي، وتصعد لملاقاة الأرجنتين في المباراة النهائية.

ولكن، يبدو أن نهاية المباراة، قد شهدت تحول الملعب إلى ساحة قتال بين اللاعبين عقب إطلاق الصافرة، وليس ذلك فقط، بل تطور الأمور إلى شجار جماهيري كبير، الأمر الذي دفع الثلاثي الأوروجوياني داروين نونيز ورونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز، للصعود إلى مدرجات الجماهير الكولومبية، والدخول في مشادة قوية معهم، خاصة بعد تطور الأمر إلى قيام أحد المشجعين بتوجيه لكمة إلى آخر، في أحداث مؤسفة شهدتها مدرجات اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما عن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فيبدو أن أراد استعاد ذكريات قديمة، بمحاولة توجيه (عضة) إلى الكولومبي ميجيل أنخل بورخا، بعد اللقاء، في لقطة تعيض للأذهان، عضته الشهيرة للمدافع الإيطالي جورجيو كيليني، خلال مباراة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2014.

وتحدث سواريز عن سر خلافه مع لاعب كولومبيا بعد المباراة، قائلًا "هناك دائمًا قتال، ضحك، كلمات، أي شيء. ولكن أكثر ما يُزعج هو طريقة سيل اللعب، والاحتفال، هذا ليس له أي معنى".

وأضاف "أقصينا البرازيل من البطولة، ولم يمر أحد على أي لاعب برازيلي، بل على النقيض، ذهبنا لاستقبالهم. نحن زملاء في الملعب، وندرك المعاناة التي تحدث في حالة الهزيمة، ولكن أن يمر أحدهم أمام زميل محترف بسبب الاحتفال، فهذا الأمر يبدو قبيحًا، ولكن الرب ينظر إلى كل شيء".

وتابع سواريز "علينا أن نقف كمجموعة ونكون أقوياء ومتحدين، عليك أن تمر بمثل تلك المواقف مرات عديدة".

وعلى الفور، أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أدان فيه بشدة أعمال العنف في كرة القدم، فيما لم يشهد البيان أي إشارة إلى أعمال الشغب بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا بعد اللقاء.

وقال الكونميبول، في بيان، إنه لا يوجد مكان للتعصب والعنف داخل وخارج الملعب، وإنه يدين بشدة أي عمل عنف يؤثر على كرة القدم، مضيفًا "ندعو الجميع في الأيام المتبقية إلى وضع كل شغفهم في تشجيع فرقهم وإقامة حفل لا ينسى".

ويلتقي منتخبا كندا وأوروجواي في مباراة تحديد المركز الثالث، في الثالثة فجر الأحد المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة، فيما تقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا، فجر الإثنين.