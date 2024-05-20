فيديو | نجم ليفربول "يتجاهل" كلوب في الممر الشرفي

تصرف غريب في ليلة الوداع

ودّع لاعبو وجماهير ليفربول مدربهم الألماني يورجن كلوب، الذي رحل بشكل رسمي في نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة تاريخية استمرت نحو 9 سنوات، حقق خلالها كل البطولات الممكنة (باستثناء الدوري الأوروبي).

وأعد لاعبو ليفربول ممرًا شرفيًا ليورجن كلوب، عقب الفوز على وولفرهامبتون (2-0) أمس الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب الألماني بينما يعبر الممر الشرفي وسط تصفيق الجميع، باستثناء لاعب واحد.

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ويظهر في مقطع الفيديو كلوب وهو يتلقى التحية من لاعبيه، بينما يقف داروين نونيز وهو في حالة "لا مبالاة"، بينما يمر المدرب الألماني بجواره.

وكان نونيز قد عزز من أنباء رحيله عن ليفربول، بمسح صوره بقميص الفريق من على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عديدة زعمت أنه بصدد الانتقال إلى برشلونة، علمًا بأنه انضم للريدز في صيف 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي، ويرتبط بعقد حتى 2028.