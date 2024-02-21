فيديو | بعد حملة السخرية ضده .. تصرف مفاجئ من جماهير النصر مع وليد عبد الله في "الأول بارك"

جماهير النصر تفاجئ وليد عبد الله بعد أزمة حراسة المرمى..

فاجأت جماهير نادي النصر السعودي، لاعبها وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش مباراة الفيحاء، في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر يستضيف الفيحاء، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث فاز العالمي "ذهابًا" بهدف مقابل لا شيء.

وحرصت الجماهير النصراوية الحاضرة في مدرجات ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض، على توجيه "التحية" إلى وليد، أثناء عمليات الإحماء التي تسبق المباراة.

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وردد عشاق العالمي، قائلين: "اليوم يومك يا وليد"؛ في محاولة لبث الحماس في لاعبهم، خاصة في ظل الأزمة التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم، في مركز حراسة المرمى.

ويُعاني ثنائي حراسة المرمى في النصر "الكولومبي دافيد أوسبينا وراغد النجار" من الإصابة؛ بينما أصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف نواف العقيدي، لمدة 5 أشهر؛ على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن جماهير النصر، شنت حملة من "السخرية" ضد وليد عبد الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين؛ وذلك بعد مشاركته في مباراة الفتح الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي (2-1).