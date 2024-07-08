ماذا حدث في بيرو؟

تسبب مقطع فيديو نشرته الشرطة البيروفية، للتحذير من التحرش داخل وسائل المواصلات، في غضب داخل أروقة ريال مدريد.

ونشرت شرطة بيرو، مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لمشهد تمثيلي بطله أحد الشباب (يرتدي قميص ريال مدريد)، بينما يتحرش بفتاه داخل إحدى الحافلات، قبل أن يقع في قبضة رجال الأمن.

وقالت الشرطة في تعليقها على الفيديو: "إذا كنت ضحية أو شاهدة على التحرش الجنسي في وسائل النقل العام، عليك الإبلاغ عن ذلك إلى أقرب ضابط شرطة أو عن طريق الاتصال بالرقم 105".

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وحسب صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مقطع الفيديو أشعل غضب مشجعي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم، وأثار استياء مسؤولي الفريق الإسباني نفسه.

وختمت: "رغم غضب ريال مدريد كان واضحًا على الشبكات الاجتماعية، إلا أنه لم يكن ذا فائدة تذكر، لأن الفيديو لا يزال على الشبكات الاجتماعية للشرطة البيروفية".