تعال أيها الخاسر.. فيديو يكشف ما جرى بين بيلينجهام وفينيسيوس في ممر غرفة الملابس!

ماذا حدث بين نجمي ريال مدريد؟

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه منتخب إنجلترا في مباراة ودية دولية مساء أمس السبت على ملعب ويمبلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 حين انفرد فينيسيوس جونيور بحارس إنجلترا، وسدد كرة تصدى لها بيكفورد، قبل أن ترتد إلى زميله الشاب إندريك فيليبي، ليودع الكرة الشباك.

وعقب نهاية المباراة، تصافح نجوم ريال مدريد في الملعب؛ فينيسوس ورودريجو (البرازيل) وبيلينجهام (إنجلترا)، وحرص الثلاثي على تهنئة إندريك بهدفه الدولي الأول مع السيليساو، علمًا بأنه سينضم للميرنجي في الصيف المقبل، قادمًا من بالميراس.

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وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصة إنستجرام تفاصيل لقاء الثنائي فينيسيوس وبيلينجهام في الممر المؤدي لغرف الملابس باستاد ويمبلي.

وحسب المقطع، فقد استدعى فينيسيوس زميله الخاسر بيلينجهام بشيء من العجرفة، قبل أن يحتضنه ويتبادلان القمصان.