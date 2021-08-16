فيديو| بيكيه "الصغير" يحصد الإعجاب مع كومان

فيديو بيكيه وكومان ينتشر ويحظى بإعجاب العديد من الجماهير.

نشر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، مقطع فيديو مع مدربه رونالد كومان.

الفيديو ليس من مباراة الأمس التي سجل فيها بيكيه أول أهداف الموسم لفريقه، بل عمر الفيديو 30 سنة وقت كان بيكيه طفلًا يرغب في الحصول على توقيع مدافع برشلونة ونجم الفريق وقتها كومان.

ويقود الهولندي رونالد كومان فريق برشلونة ويتولى تدريب الفريق منذ الصيف الماضي.

وقد دشن برشلونة موسمه أمس الأحد بالفوز على ريال سوسيداد 4-2 في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني وأولى مبارياته بعد رحيل هدافه التاريخي ليونيل ميسي.

ماذا قال بيكيه عن الفيديو القديم؟

نشر بيكيه عبر حسابه الرسمي على تويتر وهو يحاول الحصول على توقيع كومان وكتب لمدربه "تقريبًا 30 سنة".

جيرارد الصغير حصل على توقيع كومان والتقط معه صورة تذكارية.

كيف استقبل الجمهور الفيديو؟

الفيديو الذي نشره بيكيه بعد ساعات من مباراتهم مع سوسيداد، انتشر بصورة كبيرة وشاهده أكثر من مليوني شخص.

ما يقرب من 150 ألف شخص أبدوا إعجابهم بالفيديو وأعاد 16 ألفًا التغريدة.

لماذا على جماهير برشلونة الامتنان لبيكيه؟

تبدي جماهير برشلونة امتنانها لبيكيه في الأيام الماضية. اللاعب وافق على تخفيض راتبه بصورة كبيرة ما استدعى شكر النادي له.

جيرارد الذي يعد واحدًا من قادة الفريق ساهم بتقليص راتبه في أن يقيد فريقه 3 من لاعبيه الجُدد قبيل انطلاق الموسم وهم "ممفيس ديباي وإريك جارسيا وراي ماناج".

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