بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2020
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الاتحاد 1 × 1 الأهلي
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاتحاد_الاهلي (الجولة الـ24) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/kYyMG70CZb— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020
تشكيل الاتحاد:
التشكيل | 4-3-2-1
مارسيلو جروهي
نصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشمراني - سعود عبد الحميد
عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي ـ خالد السميري
عبد الرحمن العبود ـ فهد المولد
رومارينيو
الاتحاد🆚الأهلي— موقع جول السعودي (@GoalSA) August 9, 2020
فهد المولد أساسي🟡
السومة يقود هجوم الأهلي🟢 #ديربي_جده #الاتحاد_الاهلي pic.twitter.com/E7nYO6cNn6
تشكيل الأهلي:
التشكيل | 4-2-3-1
محمد العويس
عبد الباسط هندي - عبد الله حسون - محمد الخبراني - حسين عبد الغني
سوزا - ساريتش
عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - عبد الفتاح عسيري
عمر السومة
الهدف الأول للأهلي عن طريق عمر السومة في الدقيقة 29
د29' هدف للأهلي! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020
#عمر_السومه يفتتح التسجيل
#الاتحاد 0 : 1 #الاهلي
#الاتحاد_الأهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/JXZ4KOMhWC
التعادل للاتحاد في الدقيقة 41 عن طريق المالكي
د41' هدف للاتحاد! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020
#عبدالإله_المالكي يسجل هدف التعادل
#الاتحاد 1 : 1 #الاهلي
#الاتحاد_الأهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/DAI3msCH78