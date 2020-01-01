الإتحاد v الأهلي

بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2020

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الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
شاهد بالفيديو مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في الجوهرة المشعة

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الاتحاد 1 × 1 الأهلي

تشكيل الاتحاد:

التشكيل | 4-3-2-1
مارسيلو جروهي
نصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشمراني - سعود عبد الحميد
عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي ـ خالد السميري
عبد الرحمن العبود ـ فهد المولد
رومارينيو

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1
محمد العويس
عبد الباسط هندي - عبد الله حسون - محمد الخبراني - حسين عبد الغني
سوزا - ساريتش
عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - عبد الفتاح عسيري
عمر السومة

الهدف الأول للأهلي عن طريق عمر السومة في الدقيقة 29

التعادل للاتحاد في الدقيقة 41 عن طريق المالكي

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