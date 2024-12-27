بث مباشر: شاهد حفل جوائز جلوب سوكر 2024 لحظة بلحظة

تابع معنا مباشرةً وبالفيديو ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024

تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم اليوم إلى الإمارات لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي يتضمن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2024.

تنطلق اليوم 27 يناير ديسمبر 2024، مجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، وذلك في دبي.

وحددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز. وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عدد من النجوم.

اضغط هنا لمعرفة ما هي جوائز جلوب سوكر 2024، وكل شيء عن المرشحين وتصنيفاتها وأكثر من ذلك.

متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 والقنوات الناقلة؟

أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وسوف ينطلق الحفل في السابعة مساءً بتوقيت دبي، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 على قناة SSC المالكة لحقوق البث تليفزيونياً



الحدث الموعد القنوات الناقلة البث عبر الإنترنت المكان حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 الجمعة 27 ديسمبر 2024

17:00 مصر، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC SPORT 5 الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر دبي

الفائزون بجوائز جلوب سوكر 2024 وأفضل لاعب في العالم